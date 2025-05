Napoli-Cagliari tensione in città nella notte | caos sotto l’albergo dei rossoblu

Nella notte, tensione e caos scoppiano sotto l’albergo del Cagliari, in vista della storica sfida contro il Napoli. La città intera si mobilita, con i tifosi azzurri pronti a dare il caloroso benvenuto alla squadra sarda. Un fronte caldo che riassume l’attesa e la passione che animano questa prestigiosa partita, tra nervosismo e attesa palpabile.

Caos sotto l’albergo della squadra sarda in vista della partita contro il Napoli: ecco che cos’è successo durante la notte Non scende solo il Napoli in campo, ma l’intera città. Ed è compito dei tifosi azzurri dare il benvenuto alla squadra sarda. Il Cagliari alloggia a due passi dallo stadio Diego Armando Maradona, proprio per evitare tragitti ed entrare all’interno dell’impianto senza problemi. Ma nella notte, una brutta sorpresa. Cagliari disturbato nella notte, sotto l’albergo (Calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Cagliari, tensione in città nella notte: caos sotto l’albergo dei rossoblu

