Napoli-Cagliari tensione alle stelle dopo la manata | | cosa è successo al VAR

A Napoli-Cagliari si accende la tensione dopo una manata tra i giocatori, con un accenno di rissa attorno alla mezz’ora. La situazione si surriscalda a causa di un fallo a centrocampo, decisivo l’intervento del VAR. L’arbitro Federico La Penna cerca di calmare gli animi, mentre la partita resta sotto stretta osservazione.

Accenno di rissa in Napoli-Cagliari tra due calciatori: decisivo l’intervento del VAR Attorno alla mezz’ora di gioco scoppia una rissa sul terreno di gioco del Diego Armando Maradona a causa di un fallo a centrocampo. Federico La Penna, arbitro di Napoli-Cagliari (LaPresse) Calciomercato.it Makoumbou colpisce Giacomo Raspadori con una manata sul volto. Il giocatore evidenzia cascando sul terreno di gioco. Da quel momento, spintoni e reclami tra maglie azzurre e rossoblu. L’arbitro poi decide di ammonire l’autore del gesto Makoumbou e Politano, che si era inserito nel confronto con altri giocatori avversari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Cagliari, tensione alle stelle dopo la manata: : cosa è successo al VAR

