Napoli-Cagliari | orario probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Cagliari, in programma oggi 23 maggio al Maradona, rappresenta una partita decisiva per lo scudetto. La squadra di Conte, alla ricerca della vittoria per tornare al massimo splendore, affronta i sardi in un match che può segnare il ritorno della squadra partenopea sul tetto d’Italia. Ecco orari, formazioni probabili e le modalità per seguire l’evento in streaming e TV.

Napoli-Cagliari per la squadra di Conte è piĂą di una finale: ecco le scelte del tecnico per la sfida che può riportare all’ombra del Vesuvio lo scudetto dopo due anni. Si gioca oggi, venerdì 23 maggio, Napoli-Cagliari, la sfida in cui la squadra di Conte ospita i sardi al Maradona nell’ultima giornata di Serie A. Gli azzurri, primi a 79 punti (+1 dall’Inter seconda), sarebbero campioni d’Italia con un successo o con un pareggio in caso di non vittoria dell’Inter a Como. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita Napoli-Cagliari in tv e in streaming. 🔗Leggi su Sportface.it

