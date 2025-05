Napoli-Cagliari mischia in campo Politano e Makoumbou ammoniti

Durante la sfida tra Napoli e Cagliari, tensione in campo con Politano e Makoumbou subito ammoniti. Al 30' del primo tempo, un calcio di Makoumbou su Raspadori scatena una rissa tra i giocatori delle due squadre. L’arbitro La Penna interviene, sanzionando con due cartellini gialli i protagonisti dell’episodio, suscitando opinioni contrastanti tra gli esperti su Dazn.

Al 30esimo del primo tempo il centrocampista del Cagliari Makoumbou smanaccia sul viso Raspadori che cade a terra. Scatta una scaramuccia tra i calciatori sardi e quelli del Napoli. L'arbitro La Penna chiama a sé Politano e Makoumbou ed estrae i cartellini gialli Su Dazn l'ex arbitro Marelli interviene «Concordo con la decisione di La Penna perché non c'era una condotta violente perché il calciatore del Cagliari colpisce Raspadori solo col dorso della mano. Giusto il doppio giallo per Politano e Makoumbou»· La partita si ferma perché c'è un problema di comunicazione tra il Var e l'arbitro

