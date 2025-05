Napoli Cagliari LIVE | su quali giocatori punta Conte svelate le formazioni ufficiali

Napoli-Cagliari in diretta, una sfida decisiva per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. Con il primo posto in palio, i tifosi attendono di scoprire le formazioni ufficiali e le scelte di Conte, mentre seguono con entusiasmo sintesi, moviola e cronaca del match. Una notte importante per gli azzurri, pronti a confermarsi campioni.

Napoli Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. Il Napoli si prepara a vivere una grande notte. Azzurri primi in classifica, che ospitano il Cagliari: vittoria significherebbe Scudetto per gli uomini dell’ex Juve Antonio Conte. segue LIVE la partita dello Stadio Maradona. SEGUI QUI: COMO INTER LIVE Napoli Cagliari 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Napoli Cagliari 0-0: risultato e tabellino. NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, Mctominay, Politano, Lukaku, Raspadori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Cagliari LIVE: su quali giocatori punta Conte, svelate le formazioni ufficiali

Napoli-Cagliari, Conte in conferenza dalle 14:30 LIVE

Napoli, fuochi d'artificio davanti all'hotel del Cagliari per non disturbare il sonno dei giocatori

Notte movimentata per i giocatori del Cagliari, ospiti a Napoli in vista di una partita decisiva. Gli ultrà del Napoli si sono radunati sotto l'hotel sardo, lanciando fuochi d'artificio e creando scalpore, con l'obiettivo di disturbare il sonno della squadra avversaria prima dello scontro per lo scudetto.

