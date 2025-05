Napoli-Cagliari LIVE 0-0 | Sherri salva su Gilmour Raspadori sfiora il vantaggio

Nel live di Napoli-Cagliari, la partita della 38ª giornata di Serie A si accende con momenti chiave e azioni emozionanti. Al 10°, un errore di Augello permette a Spinazzola di servire Gilmour, creando occasioni importanti. Segui gli sviluppi di questa sfida cruciale, tra speranze di vantaggio e intensi duelli in campo.

Napoli-Cagliari, 38a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 10` - Un errore di Augello dà il là a Spinazzola, che imbuca in area per Gilmour. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Napoli-Cagliari LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Scrive fanpage.it: La diretta LIVE di Napoli-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: Lukaku-Raspadori tandem d'attacco, 11 obbligato per mister Nicola con Sherri tra i pali

Segnala eurosport.it: SERIE A - Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: Lukaku-Raspadori tandem d'attacco, undici obbligato per mister Nicola con Sherri tra i pali.

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Sherri in porta, in attacco gioca Piccoli

Lo riporta unionesarda.it: Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Federico La Penna della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live della sfida, su Radiolina la ...