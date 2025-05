Napoli-Cagliari LIVE 0-0 | miracolo di Sherri su Rrahmani

Nel match tra Napoli e Cagliari, la 38ª giornata di Serie A, scena di un interessante episodio al 15’: Rrahmani si trova davanti a una grande occasione, ma lo sbarramento di Sherri salva il Cagliari. Una fase cruciale che testimonia l’equilibrio e l’emozione di questa sfida finale.

Napoli-Cagliari, 38a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 15` - Grande occasione per il Napoli: prima Rrahmani trova la respinta di Sherri. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Rivivi la diretta! La VIGILIA di COMO-INTER e NAPOLI-CAGLIARI, campionato ai TITOLI DI CODA: serve un...; Napoli Basket, Valli a CN24: Avimm' fatt' nu miracolo! In 46 anni mai trovato un pubblico così, mi porterò dentro due cose dei napoletani; Comune, il consigliere Simeone: Napoli-Cagliari venga trasmessa in chiaro: lo chiederò alle autorità competenti; Sky - Inzaghi può sorridere: Lautaro e Frattesi recuperati e convocati per Como. Pavard e Zielinski.... 🔗Approfondimenti da altre fonti