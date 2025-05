Napoli-Cagliari le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari, una delle sfide più attese della giornata. Il Napoli di Antonio Conte scende in campo con un 4-4-2, mentre il Cagliari opta per un 3-5-2. Ecco le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni che daranno spettacolo in questa partita.

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. A disposizione: in attesa. Allenatore: Antonio Conte CAGLIARI (3-5-2): Sherri; . L'articolo Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali

Altre letture consigliate

Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006

In attesa di una sfida avvincente tra Chelsea e Manchester United, il tecnico Maresca sorprende tutti schierando il giovane Tyrique George dal primo minuto.

Coppa Italia, Milan-Bologna: le formazioni ufficiali della finale | LIVE News

Alle 21:00, il palcoscenico dell'Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: Lookman dal primo minuto, De Roon in difesa

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma. Nel team di Gasperini, attenzione su Lookman, schierato dal primo minuto, con De Roon in un inedito ruolo difensivo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari; Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari: le scelte di Conte e Nicola per la gara scudetto; Napoli-Cagliari probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Buongiorno, Lobotka, Neres, Raspadori, Caprile, Gaetano e Luvumbo; Napoli-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-Cagliari: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, arbitro e orario

ilmessaggero.it scrive: Questa sera nell'ultima giornata di Serie A sapremo chi vincerà lo Scudetto. Il Napoli ospita il Cagliari al Maradona e con 3 punti diventerebbe campione d'Italia.

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: le scelte di Conte in difesa

Come scrive sportface.it: Gara che vale lo Scudetto per il Napoli contro il Cagliari: le scelte di formazione di Antonio Conte e Nicola per la gara del Maradona.

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Secondo sport.sky.it: Le ultime tre sfide tra Napoli e Cagliari disputate nel girone di ritorno in Serie A sono tutte terminate con un pareggio (sempre con il punteggio di 1-1), inclusa quella più recente del 25 febbraio ...