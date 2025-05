Napoli-Cagliari le formazioni ufficiali | Nicola va con i ‘migliori’

Napoli-Cagliari, ultima giornata di campionato, si presenta con le formazioni ufficiali appena annunciate. Napoli schiera i ‘migliori’ di Nicola, mentre l’Inter gioca in contemporanea a Como. Alle 20.45, al Diego Armando Maradona, le due squadre scenderanno in campo per questa sfida decisiva, mentre anche Inter e Como sono in postazione, in un giorno ricco di emozioni e campionato.

Napoli-Cagliari, formazioni appena comunicate. Si tratta dell’ultima partita di campionato, che verrà seguita anche dall’Inter che gioca in contemporanea a Como. COSI’ IN CAMPO – Napoli e Cagliari in campo alle 20.45 proprio in contemporanea con Como-Inter. Al Diego Armando Maradona, stadio completamente tinto di azzurro. Alla squadra di Antonio Conte basta solamente una vittoria per laurearsi campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, indipendentemente da quando succederà al Sinigaglia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Nicola va con i ‘migliori’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006

In attesa di una sfida avvincente tra Chelsea e Manchester United, il tecnico Maresca sorprende tutti schierando il giovane Tyrique George dal primo minuto.

Coppa Italia, Milan-Bologna: le formazioni ufficiali della finale | LIVE News

Alle 21:00, il palcoscenico dell'Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: Lookman dal primo minuto, De Roon in difesa

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma. Nel team di Gasperini, attenzione su Lookman, schierato dal primo minuto, con De Roon in un inedito ruolo difensivo.

Se ne parla anche su altri siti

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari; Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari: le scelte di Conte e Nicola per la gara scudetto; Napoli-Cagliari probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Buongiorno, Lobotka, Neres, Raspadori, Caprile, Gaetano e Luvumbo; La formazione del Cagliari a Napoli: tre assenti e il portiere che non ha mai giocato in Serie A. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari: le scelte di Conte e Nicola per la gara scudetto

Secondo msn.com: Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari: appuntamento con la storia stasera a Fuorigrotta. Ci si gioca tutto nel tempio che fu di Diego Armando Maradona. Serve una sola, ultima, vittoria per incidere di ...

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: le scelte di Conte in difesa

Segnala sportface.it: Gara che vale lo Scudetto per il Napoli contro il Cagliari: le scelte di formazione di Antonio Conte e Nicola per la gara del Maradona.

Le scelte dei due allenatori per la sfida in programma alle ore 20.45 al Maradona

Come scrive gazzetta.it: Cagliari (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello; Piccoli, Viola.