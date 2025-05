Napoli-Cagliari la MOVIOLA LIVE | Raspadori chiede un rigore accenno di rissa in campo

Nella 38ª giornata di Serie A, Napoli-Cagliari ha offerto momenti caldi e tensioni in campo. Raspadori protagonista di un episodio chiedendo un rigore, mentre si è registrato un lieve scontro tra i giocatori. Ecco i principali episodi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com, per comprendere meglio le decisioni arbitrali di questa appassionante sfida.

Di seguito i principali episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com, di Napoli-Cagliari, match della 38esima giornata di Serie A e sfida. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altri articoli sullo stesso argomento

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: chiesto il rosso per Ferguson e proteste su Beukema. Ok il goal di Ndoye

Mercoledì 14 maggio alle 21:00, il match tra Milan e Bologna accende il dibattito sulla moviola, con le proteste per il possibile rosso a Ferguson e il controverso fallo su Beukema.

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: Orsolini e Freuler chiedono due rigori. I rossoneri invocano il rosso per Ferguson

Milan e Bologna si sfidano mercoledì 14 maggio alle 21.00, con un attento monitoraggio degli episodi chiave tramite moviola.

Atalanta-Roma MOVIOLA LIVE: Retegui chiede l'ammonizione di Mancini

Atalanta-Roma, il posticipo del lunedì della 36esima giornata di Serie A, si è caratterizzato per episodi controversi.

Su questo argomento da altre fonti

Napoli-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: Raspadori chiede un rigore

Scrive msn.com: Di seguito i principali episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com, di Napoli-Cagliari, match della 38esima giornata di Serie A e ...

Napoli-Cagliari LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Come scrive fanpage.it: La diretta LIVE di Napoli-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Napoli Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca

Lo riporta juventusnews24.com: Napoli Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 2024/25 Il Napoli si prepara a vivere una grande notte. Azzurri primi in classifi ...