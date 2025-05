Napoli-Cagliari la città in attesa inizia a scaldarsi

Napoli e Cagliari preparano il grande scontro allo stadio Maradona, tra attesa palpabile e fermento intenso. Mentre il silenzio avvolge i supporter in attesa del fischio d’inizio, l’atmosfera si infiamma: una sfida che promette emozioni e possibili storie da scrivere per i partenopei. La città si rivolge a questa partita con speranza e passione, pronta a vivere un momento cruciale.

Napoli, 23 mag. (askanews) – Da un lato il silenzio irreale dell'attesa e dall'altro il caos e il fermento: è quanto si sta vivendo in queste ore a Napoli e provincia aspettando il fischio d'inizio della partita con il Cagliari allo stadio Maradona. Un match calcistico che potrebbe regalare, scaramanzia permettendo, il quarto scudetto alla squadra azzurra. In città ci sono file ovunque: alle stazioni della metropolitana, a quelle delle funicolari, agli ingressi per accedere alla struttura sportiva di Fuorigrotta, nelle piazze dove sono stati allestiti i maxischermi.

