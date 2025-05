Napoli-Cagliari in piazza Plebiscito i tifosi sono già in clima partita | VIDEO

In piazza Plebiscito, i tifosi di Napoli e Cagliari si preparano già alla sfida di stasera, con decine di migliaia di spettatori pronti a sostenere le proprie squadre. Il clima è da vera festa calcistica, con lunghe code ai varchi fin dalle prime ore del pomeriggio. Una partita che potrebbe decidere lo scudetto, accendendo ancora di più l’entusiasmo dei tifosi partenopei.

In piazza Plebiscito i tifosi sono già in clima partita. Decine di migliaia le persone pronte ad assistere a Napoli-Cagliari, gara che potrebbe assegnare lo scudetto agli azzurri. Lunghe code ai varchi già a due ore dall'inizio del match.

A Piazza Plebiscito, i tifosi del Napoli sono già in coda, carichi di entusiasmo, mentre l’atmosfera nella città di Napoli si infuoca in attesa del calcio d’inizio di Napoli-Cagliari alle 20:45.

Il Comune di Napoli ha confermato che Piazza Plebiscito è al massimo della sua capienza per l’evento di Napoli-Sardegna, rendendo impossibile l’accesso ai tifosi presenti.

L'Inter conquista la finale di Champions League: un trionfo che risuona in tutta Milano. Centinaia di tifosi nerazzurri hanno invaso Piazza Duomo, festeggiando la storica vittoria per 4-3 contro il Barcellona.

Riporta gaeta.it: Napoli si prepara a una serata storica con migliaia di tifosi in piazza Plebiscito e via Toledo per seguire Napoli-Cagliari, partita decisiva per il quarto scudetto al Maradona.

