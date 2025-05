Napoli-Cagliari e Como-Inter | è la notte dello scudetto | La diretta delle due partite

La notte dello scudetto è arrivata con le emozioni di Napoli-Cagliari e Como-Inter. Due sfide decisive che potrebbero decidere il campionato, trasmesse in diretta da Il Fatto Quotidiano. Tifosi e appassionati sono pronti a vivere un momento storico, tra speranze e tensioni, in attesa delle emozionanti conclusioni di questa stagione calcistica.

L'articolo Napoli-Cagliari e Como-Inter: è la notte dello scudetto La diretta delle due partite proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli-Cagliari e Como-Inter: è la notte dello scudetto | La diretta delle due partite

Contenuti che potrebbero interessarti

Repubblica: “Napoli, notte da scudetto: a Parma la finale del cuore. La città si prepara”

Napoli vive una notte di attesa e speranza, pronta a festeggiare un possibile quarto scudetto. Domani, la squadra di Conte sfida il Parma, mentre i tifosi sognano una coincidenza favorevole con la sconfitta dell'Inter.

Napoli sogna lo scudetto: lungomare blindato e città sotto controllo per la notte della verità

Napoli si prepara a vivere una notte storica, con il sogno dello scudetto che pulsa nel cuore della città.

Largo Maradona, cuore pulsante della notte scudetto: tra maxischermo, statue e documentari, Napoli si prepara alla festa

Largo Maradona, cuore pulsante della notte scudetto a Napoli, si anima tra maxischermo, statue e documentari per celebrare la vittoria.

Ne parlano su altre fonti

Gli arbitri delle sfide Scudetto: Napoli-Cagliari a La Penna, Como-Inter a Massa; Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano venerdì: decisa anche la data dello spareggio; Serie A, venerdì Napoli-Cagliari e Como-Inter alle 20.45: la notte dello scudetto; Como-Inter e Napoli-Cagliari, quando giocano (e l'eventuale spareggio scudetto): lo scontro in Lega prima dell. 🔗Approfondimenti da altre fonti

È la notte dello scudetto: l'avvicinamento a Napoli-Cagliari e Como-Inter LIVE

Secondo msn.com: È la notte in cui si assegna lo scudetto 2024/25. A oltre 800 km di distanza Napoli e Inter si sfidano per aggiudicarsi il tricolore: i ragazzi di Conte, avanti di un punto in classifica, saranno impe ...

Scudetto, chi vincerà? Napoli-Cagliari e Como-Inter, dove vederle (e tutte le combinazioni)

Da ilmessaggero.it: È il giorno dello scudetto. Il Napoli, in casa contro il Cagliari, e Inter, in trasferta a Como, questa sera alle 20,45 si giocano il titolo della serie A. I riflettori saranno puntati ...

Dove vedere Napoli-Cagliari e Como-Inter in TV, le partite Scudetto di Serie A in diretta e streaming su DAZN e Sky

Come scrive fanpage.it: Napoli-Cagliari e Inter-Como partite decisive per lo Scudetto sono in programma oggi alle 20:45. Diretta TV e streaming su DAZN. Tutto quello che c’è da sapere.