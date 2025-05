Napoli-Cagliari | anche Amalfi ha il suo maxi-schermo tifosi sulle scalinate del Duomo

Anche Amalfi celebra il Napoli: questa sera, alle 20.45, i tifosi possono seguire la partita contro il Cagliari sul maxischermo in piazza Duomo. Per chi non può andare allo Stadio Diego Armando Maradona, l’occasione di condividere la passione sugli scalini della Cattedrale, vivendo l'emozione del calcio insieme alla tifoseria partenopea.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il cuore azzurro della Costiera batte ad Amalfi: maxischermo in piazza per Napoli-Cagliari. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Cagliari, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Lo riporta gazzetta.it: Novanta minuti per mantenere quel punto in più sull'Inter seconda, 90 minuti per lo scudetto. Il Napoli si gioca una stagione intera in questa ultima giornata di campionato in un Maradona tutto ...

Napoli-Cagliari live, le probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming: Conte spinge i suoi

Riporta ilmattino.it: Il doppio pareggio di Napoli e Inter nello scorso turno di campionato lascia tutto invariato: gli azzurri sono avanti di un punto e cercano una vittoria contro il Cagliari già salvo ...

Napoli-Cagliari, una città in festa per lo scudetto: 2,3 milioni di tifosi davanti ai maxischermi

Segnala ilfattoquotidiano.it: Napoli si prepara a vivere un’altra notte magica. In occasione dell’ ultima partita di campionato contro il Cagliari, in programma stasera alle 20:45 allo stadio Maradona, oltre 2,3 milioni di cittadi ...