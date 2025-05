Napoli-Cagliari 0-0 e Como-Inter 0-1 | è la notte dello scudetto | La diretta

L'articolo Napoli-Cagliari 0-0 e Como-Inter 0-1: è la notte dello scudetto La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli-Cagliari 0-0 e Como-Inter 0-1: è la notte dello scudetto | La diretta

Approfondisci con questi articoli

Vancouver Whitecaps-Los Angeles FC (lunedì 12 maggio 2025 ore 01:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

...sembra inarrestabile, pronta a consolidare la propria leadership. Gli Los Angeles FC, però, non sono da sottovalutare: guidati da Cherundolo, puntano a ribaltare le previsioni e a mettere a segno un colpo importante in trasferta.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01%

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01%

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, con il Ftse Mib che segna un incremento dello 0,01% e l'Ftse All Share in crescita dello 0,03%.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio Live News: le probabili formazioni di Napoli-Cagliari e Como-Inter; Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano venerdì 23 maggio; Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23; Quando si giocherà l’ultima partita di Campionato di Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter, la lotta Scudetto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter DIRETTA e FOTO

Lo riporta ansa.it: Napoli e Inter si giocano a distanza lo scudetto. Tra le due squadre, all'ultima giornata, c'è solo un punto di differenza. Il Napoli, in testa alla classifica con 79 punti, riceve il Cagliari, ...

Napoli-Cagliari e Como-Inter in tv: come seguire le due sfide scudetto in contemporanea

Da gazzetta.it: Novanta minuti per uno scudetto. Alle 20.45 vanno in scena le due sfide che decideranno la squadra vincitrice del campionato 2024/25. In pole position parte il Napoli, che ha 1 punto di vantaggio sull ...

Dove vedere Napoli-Cagliari e Como-Inter, oggi alle 20.45 in diretta Tv e streaming. Sky, Dazn o Now?

Come scrive msn.com: Realizzate due coppe dello scudetto. Una delle due sarà assegnata o al Maradona o al Sinigaglia ...