Napoli-Cagliari 0-0 Como-Inter 0-1

L'ultimo atto della corsa scudetto tra Inter e Napoli si gioca in una partita decisiva, con lo spettro di uno spareggio che non si può escludere. Mentre Inzaghi e Conte, squalificati, attendono dagli spalti, le caratteristiche di Como e Cagliari promettono emozioni e sorpresa, rendendo questa sfida un finale incerto e appassionante.

AGI - Una sola, ultima, partita per decidere chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli, con il fantasma dello 'spareggio' che, pur molto difficile, non può essere cancellato dalle previsioni della vigilia. Simone Inzaghi e Antonio Conte, entrambi squalificati, seguono le sfide contro Como e Cagliari dalla tribuna. Gli occhi verso il campo e le orecchie pronte a captare cosa succede dall'altra parte dell'Italia. Il match point è sulla racchetta dei partenopei ma i nerazzurri sono pronti a rispondere a ogni passo falso dei rivali. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Napoli-Cagliari 0-0, Como-Inter 0-1

Altri articoli sullo stesso argomento

Vancouver Whitecaps-Los Angeles FC (lunedì 12 maggio 2025 ore 01:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

...sembra inarrestabile, pronta a consolidare la propria leadership. Gli Los Angeles FC, però, non sono da sottovalutare: guidati da Cherundolo, puntano a ribaltare le previsioni e a mettere a segno un colpo importante in trasferta.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01%

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01%

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, con il Ftse Mib che segna un incremento dello 0,01% e l'Ftse All Share in crescita dello 0,03%.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio Live News: in campo Napoli-Cagliari (0-0) e Como-Inter (0-0); Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano venerdì 23 maggio; Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23; Quando si giocherà l’ultima partita di Campionato di Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter, la lotta Scudetto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-Cagliari 0-0 e Como-Inter 0-1: è la notte dello scudetto | La diretta

Riporta ilfattoquotidiano.it: Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni non può scappare dal suo ennesimo fallimento politico come premier. Si era posta come ponte tra Usa e Stati Uniti, come mediatrice tra l’amministrazione ame ...

Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter DIRETTA e FOTO

Scrive ansa.it: Napoli e Inter si giocano a distanza lo scudetto. Tra le due squadre, all'ultima giornata, c'è solo un punto di differenza. Il Napoli, in testa alla classifica con 79 punti, riceve il Cagliari, ...

Napoli-Cagliari e Como-Inter in tv: come seguire le due sfide scudetto in contemporanea

Secondo gazzetta.it: Novanta minuti per uno scudetto. Alle 20.45 vanno in scena le due sfide che decideranno la squadra vincitrice del campionato 2024/25. In pole position parte il Napoli, che ha 1 punto di vantaggio sull ...