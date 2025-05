Napoli-Cagliari 0-0 Como-Inter 0-0

L'ultima giornata di Serie A deciderà il campione, con Inter e Napoli in lotta per lo scudetto. Tra sorprese e tensioni, le due squadre affrontano rispettivamente Como e Cagliari, mentre Inzaghi e Conte seguono da lontano, lasciando uno spiraglio di incertezza e il fantasma di uno spareggio che potrebbe ancora diventare realtà.

AGI - Una sola, ultima, partita per decidere chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli, con il fantasma dello 'spareggio' che, pur molto difficile, non può essere cancellato dalle previsioni della vigilia. Simone Inzaghi e Antonio Conte, entrambi squalificati, seguono le sfide contro Como e Cagliari dalla tribuna. Gli occhi verso il campo e le orecchie pronte a captare cosa succede dall'altra parte dell'Italia. Il match point è sulla racchetta dei partenopei ma i nerazzurri sono pronti a rispondere a ogni passo falso dei rivali. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Napoli-Cagliari 0-0, Como-Inter 0-0

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre in campo alle 13.00

Segui in diretta il match tra Grant/Pigato e Eala/Gauff, in programma alle 13:00 al WTA di Roma 2025.

Galleria “Monte Corvara” chiusa per verifiche post sisma: transito interdetto dalle 22:00 di oggi alle 6:00 di domani

La Galleria Monte Corvara sarà chiusa al transito dalle 22:00 di oggi alle 6:00 di domani per verifiche post-sisma.

Dinamo Bucarest-Rapid Bucarest (lunedì 12 maggio 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Mancano solo due giornate alla conclusione della Liga I romena, e il derby tra Dinamo Bucarest e Rapid Bucarest si preannuncia avvincente nonostante il risultato possa sembrare ininfluente.

Ne parlano su altre fonti

Quando si giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter? Domani l'ufficialità, ma c'è già una data | CN24; Serie A, venerdì Napoli-Cagliari e Como-Inter: Conte e Inzaghi, squalificati, non ci saranno; Rivivi la diretta! La VIGILIA di COMO-INTER e NAPOLI-CAGLIARI, campionato ai TITOLI DI CODA: serve un...; Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì: orari dell'ultima giornata di Serie A. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-Cagliari e Como-Inter in tv: come seguire le due sfide scudetto in contemporanea

gazzetta.it scrive: Novanta minuti per uno scudetto. Alle 20.45 vanno in scena le due sfide che decideranno la squadra vincitrice del campionato 2024/25. In pole position parte il Napoli, che ha 1 punto di vantaggio sull ...

Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter DIRETTA e FOTO

Come scrive ansa.it: Napoli e Inter si giocano a distanza lo scudetto. Tra le due squadre, all'ultima giornata, c'è solo un punto di differenza. Il Napoli, in testa alla classifica con 79 punti, riceve il Cagliari, ...

Dove vedere Napoli-Cagliari e Como-Inter di oggi in serie A

msn.com scrive: Realizzate due coppe dello scudetto. Una delle due sarà assegnata o al Maradona o al Sinigaglia ...