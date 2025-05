Must-read del momento | i migliori libri da leggere in vista dell’estate

Scopri i must-read dell'estate con la nostra selezione dei migliori libri da leggere sotto l'ombrellone. Da romanzi avvincenti a opere autobiografiche, esploreremo le penne di autori come Joël Dicker, Carlo Musso e Valérie Perrin, offrendo spunti imperdibili per arricchire le tue letture estive. Preparati a immergerti in storie coinvolgenti e riflessioni profonde!

Life&People.it Curiosi di sapere quali sono i migliori libri del momento da leggere? Da Joël Dicker a Carlo Musso (autore di “ Spera ”, autobiografia di Papa Francesco), passando per William T. Vollmann e Thomas Bernhard, fino ad arrivare ad Aldo Cazzullo e Valérie Perrin: questi sono solo alcuni degli autori protagonisti della prima parte dell’anno, per i quali i lettori di tutta Italia hanno preso d’assalto le librerie. Tra romanzi distopici, thriller, saggi che spaziano dalla fotografia, alla musica e al cinema e narrativa che tocca temi sociali attuali, il mondo dell’editoria contemporanea presenta un ventaglio di scelte per tutti i gusti... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

