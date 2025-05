Musica artisti di strada e i migliori food truck d’Italia per lo Street Food Festival

Dal 29 maggio al 1 giugno, Poggio Renatico ospita il Poggio Street Festival, un'esperienza unica tra musica dal vivo, artisti di strada e acrobati. I migliori food truck italiani delizieranno i visitatori con prelibatezze dello street food. Un appuntamento imperdibile per gustare buon cibo, musica e spettacoli in un'atmosfera vivace e coinvolgente in Piazza del Popolo.

Da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno torna l’appuntamento con 'Poggio Street Festival' e i migliori food truck in arrivo da tutta Italia. In Piazza del Popolo a Poggio Renatico ci sono in programma anche musica live, spettacoli di acrobati e artisti di strada, senza dimenticare l’area giochi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Musica, artisti di strada e i migliori food truck d’Italia per lo Street Food Festival

