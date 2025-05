Morti sul lavoro in Prefettura vertice sulle strategie di prevenzione | incentivi per le imprese virtuose e sinergia con le scuole

A Foggia, i decessi sul lavoro continuano a preoccupare: nel 2024, oltre 13 morti e più di 4.000 denunce di infortunio. In prefettura si è aperto un vertice per rafforzare le strategie di prevenzione, incentivare le imprese virtuose e promuovere la sinergia con le scuole, al fine di fermare questa drammatica emergenza.

Oltre 4mila sono state le denunce di infortunio e 13 gli incidenti mortali registrati nell’intera provincia di Foggia nel 2024. Numeri inquietanti, che purtroppo non trova soluzione di continuità a giudicare dalle oltre 600 denunce di infortunio nei primi mesi dell’anno in corso. L’ultimo. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Morti sul lavoro, in Prefettura vertice sulle strategie di prevenzione: incentivi per le imprese virtuose e sinergia con le scuole

