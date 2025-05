Morso a uno studente assolto docente | era legittima difesa

Un docente precario è stato assolto in tribunale dopo un episodio controverso in una scuola piemontese, avvenuto quando ha morso uno studente. Supportato da un video e senza denuncia, il caso si è concluso con la pronuncia di legittima difesa. La vicenda mette in luce le tensioni tra sicurezza scolastica e tutela dei docenti in situazioni critiche.

Un docente precario è finito a processo dopo un episodio controverso avvenuto in una scuola piemontese, culminato in un morso a uno studente. Il caso, sostenuto da un video e discusso in tribunale, si è risolto con una sentenza di assoluzione per legittima difesa, grazie anche all'assenza di denuncia da parte della famiglia dell'alunno coinvolto.

