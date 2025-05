Montezemolo | Molti mestieri gli italiani non vogliono farli Formazione drammatica servono centri con capitale privato contro l’immobilismo

Luca Cordero di Montezemolo ha sottolineato l'importanza di rilanciare la formazione professionale in Italia, evidenziando come molti mestieri siano rifiutati dagli italiani. Durante il Festival dell’Economia di Trento, ha promosso la creazione di centri di formazione con capitale privato per combattere l’immobilismo e colmare il divario tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo e della Fondazione Telethon, ha lanciato un allarme sulla formazione professionale durante il Festival dell'economia di Trento. L'articolo Montezemolo: “Molti mestieri gli italiani non vogliono farli. Formazione drammatica, servono centri con capitale privato contro l’immobilismo” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Tra i nomi più scelti nel 2024 dai genitori americani ce ne sono molti italiani: il nuovo report

La scelta del nome per un neonato è un momento significativo per ogni genitore. In questo articolo esploreremo alcuni dei nomi più popolari tra i genitori americani, evidenziando le somiglianze e le differenze con le preferenze italiane.

Campionati italiani assoluti: successi e piazzamenti a Modena e Trentino

I campionati italiani assoluti hanno vissuto momenti emozionanti a Modena e in Trentino, con importanti successi e piazzamenti per le società partecipanti.

Due studenti di Pordenone conquistano i campionati italiani di astronomia

Due studenti di Pordenone trionfano ai XXIII Campionati Italiani di Astronomia, portando a casa un prestigioso premio per la loro scuola.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Montezemolo: «Al Bologna un lavoro clamoroso, Italiano è stato perfetto. Milan? Ecco come l’ha battuto»

Segnala calcionews24.com: Luca Cordero di Montezemolo ha parlato a La Gazzetta dello ... Insomma, tutto da evidenziare ed applaudire». MESSAGGIO A ITALIANO – «Che non ha sbagliato nulla. Ha presente la penultima ...