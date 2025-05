Montezemolo | ‘Formazione drammatica servono centri privati contro l’immobilismo’

Durante il Festival dell'Economia di Trento, Luca Cordero di Montezemolo ha lanciato un duro monito sulla crisi della formazione professionale in Italia. Denunciando un sistema bloccato e inadeguato, ha proposto la creazione di centri di formazione finanziati anche con capitale privato, per rispondere alla carenza crescente di lavoratori qualificati nei settori chiave dell'economia nazionale.

Montezemolo: “Molti mestieri gli italiani non vogliono farli. Formazione drammatica, servono centri con capitale privato contro l’immobilismo”

