Montevarchi Maggiore sicurezza in via Marconi

A Montevarchi, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici ascoltano le preoccupazioni dei cittadini riguardo la sicurezza in via Marconi. Problemi come attraversamenti pedonali poco sicuri, marciapiedi in cattive condizioni e velocitĂ elevate sono al centro delle segnalazioni, spingendo l'amministrazione a intervenire per garantire un ambiente piĂą sicuro e vivibile per tutti.

Arezzo, 23 maggio 2025 – Attraversamenti pedonali poco sicuri, marciapiedi in cattive condizioni e velocitĂ elevate: sono questi i problemi denunciati dai cittadini e portati all’attenzione del Sindaco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici dai Capigruppo Consiliari Fabio Camiciottoli (Avanti Montevarchi – Europa Verde) e Cristina Rossi (Impegno Comune), attraverso un’interpellanza formale. Secondo quanto riportato dai due consiglieri, le segnalazioni da parte dei residenti si fanno sempre piĂą pressanti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. “Maggiore sicurezza in via Marconi”

