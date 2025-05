Montecalvo Irpino arrestato 44enne per rapina aggravata

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un 44enne romeno, destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo per rapina aggravata in concorso, commessa nel 2020. L’uomo è stato fermato nelle ultime ore nel territorio di Montecalvo Irpino, nell’ambito delle attività di tutela della legalità e rispetto delle ordinanze internazionali.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 44enne di origini romene, destinatario di Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania per il reato di “rapina aggravata in concorso”, commesso nel 2020. Nella. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montecalvo Irpino, arrestato 44enne per rapina aggravata

Argomenti simili trattati di recente

Roma, tenta di rubare bagagli all’autostazione Tibus: arrestato 44enne

Un 44enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di rubare dei bagagli all'autostazione Tibus.

Spara agli operai scambiandoli per ladri: arrestato un anziano ad Ariano Irpino

Un uomo anziano è stato arrestato ad Ariano Irpino dopo aver sparato in aria, scambiando due operai dell'Enel per ladri.

44enne soccorso a Ravenna picchia i sanitari, volano botte sull'ambulanza: arrestato

Un uomo di 44 anni, di origini magrebine, è stato arrestato a Ravenna dopo aver aggredito il personale sanitario durante un intervento in ambulanza.