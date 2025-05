Moni Ovadia al GdI | A Gaza genocidio con complicità occidentali sionisti come i nazisti le pagelle a Meloni Tajani Salvini Schlein e Conte

Al Giornale d’Italia, Moni Ovadia condanna il genocidio a Gaza, accusando le complicità occidentali e i sionisti di paragone con i nazisti. L’artista invita Meloni a rischiare per una causa giusta, sottolineando che la storia giudicherà i crimini. Ovadia, uomo di cultura e solidarietà, denuncia le ingiustizie e invita alla riflessione sul ruolo delle leadership occidentali.

