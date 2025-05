Molto rumore per nulla di Shakespeare va in scena con gli allievi del laboratorio The Theatre

Sabato 31 maggio al Teatro Testori, gli allievi del laboratorio The Theatre rappresentano "Molto rumore per nulla" di Shakespeare, ambientata a Messina. Sotto la regia di Stefano Naldi, il cast promette un coinvolgente spettacolo di arti sceniche, portando in scena questa celebre commedia, ricca di equivoci e humor, in un'occasione di grande fermento teatrale.

Sabato 31 maggio al Teatro Testori va in scena il laboratorio di arti sceniche The Theatre con "Molto rumore per nulla", la commedia teatrale scritta da William Shakespeare tra l'estate del 1598 e la primavera del 1599, ambientata a Messina. Il regista forlivese Stefano Naldi mette in scena. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Molto rumore per nulla" di Shakespeare va in scena con gli allievi del laboratorio "The Theatre"

