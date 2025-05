Molfetta il delivery della droga | cocaina venduta online come piatti della tradizione 14 arresti

A Molfetta, un'operazione della polizia locale ha sgominato un traffico di droga, con cocaina venduta online simulando piatti della tradizione. L'indagine, nata da pedinamenti, osservazioni e intercettazioni, ha portato all'arresto di 14 persone, svelando un articolato sistema di distribuzione illecito.

L'attività investigativa si è basata su pedinamenti, osservazione e intercettazioni ed è scaturita dal monitoraggio eseguito dagli agenti della polizia locale 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Molfetta, il "delivery" della droga: cocaina venduta online come piatti della tradizione, 14 arresti

