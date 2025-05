Modena protagonista in Avis Emilia-Romagna | è la provincia con più rappresentanti nel nuovo consiglio

Modena si conferma protagonista in Avis Emilia-Romagna, con la delegazione più numerosa nel nuovo consiglio regionale. Dei 27 membri, cinque sono modenesi, tra cui Cristiano Terenziani di Avis Carpi. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza della provincia nel settore del volontariato e della donazione di sangue nella regione.

E’ modenese la delegazione più numerosa fra i 27 componenti del consiglio direttivo regionale di Avis, eletti nell’assemblea regionale del 10 marzo a Sassuolo. I consiglieri regionali provenienti dalle Avis modenesi sono cinque: Cristiano Terenziani, attuale presidente di Avis Carpi, Daniela. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena protagonista in Avis Emilia-Romagna: è la provincia con più rappresentanti nel nuovo consiglio

