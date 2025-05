Mobilità docenti 2025 26 | in pubblicazione i bollettini provinciali IN AGGIORNAMENTO

Sono disponibili i bollettini provinciali aggiornati con gli esiti delle domande di mobilità docente per l'anno scolastico 2025/26. I numeri sono pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali, in conformità all'Ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, con pubblicazione prevista per il 23 maggio.

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno recentemente reso noti i posti disponibili per la mobilità dei docenti nell'anno scolastico 2025/26.

Nel 2025/26, gli Uffici Scolastici Provinciali hanno avviato la pubblicazione dei posti disponibili per la mobilità docenti.

Sono stati pubblicati i posti disponibili per la mobilità docenti 2025/26. Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno reso accessibili gli elenchi di cattedre vacanti nelle diverse scuole di infanzia, primaria e secondaria, suddivise per provincia e tipologia.

