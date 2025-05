Mobilità 2025 Vannini UIL | ‘Ingiustizie e precariato cronico’

Il risultato della mobilità 2025 ha acceso speranze e delusioni tra migliaia di insegnanti, evidenziando ingiustizie e precarietà croniche. Roberta Vannini della Uil Scuola Rua denuncia disparità territoriali e inefficienze burocratiche, sottolineando il dramma di oltre 230mila precari in attesa di stabilizzazione, in un sistema spesso fallace e ingiusto.

Il giorno della pubblicazione dei risultati della mobilità 2025 ha lasciato migliaia di docenti sospesi tra speranze e delusioni. Roberta Vannini della Uil Scuola Rua denuncia storture burocratiche, disparità territoriali e il dramma di oltre 230mila precari ancora in attesa di stabilizzazione. Il sistema mostra falle profonde, tra merito disatteso, posti accantonati e deroghe mal . Mobilità 2025, Vannini (UIL): ‘Ingiustizie e precariato cronico’ Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Scopri altri approfondimenti

Esiti mobilità docenti 2025, ecco cosa fare dopo la pubblicazione dei risultati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Venerdì 23 maggio alle 15:00

Il 23 maggio alle 15:00, durante la diretta Rua Live con Vannini di UIL Scuola, si discuterà degli esiti mobilità docenti 2025.

Mobilità 2025, Vannini (Uil Scuola Rua): “Ci sono docenti che dal 2015 non riescono a tornare a casa, oltre 230mila in attesa di stabilità”

Il 2025 porta con sé una sfida cruciale per la scuola italiana, con oltre 230mila docenti in attesa di stabilità dal 2015.

Mobilità docenti 2025: ecco i posti che residuano dopo i trasferimenti. FILE Uil Scuola

Sono in pubblicazione gli esiti della mobilità docenti per il 2025/26, con i posti residui dopo i trasferimenti.