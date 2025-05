Mirabella Eclano scarico illecito di acque reflue industriali | denunciato commerciante

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano hanno denunciato un commerciante di 40 anni per lo scarico illecito di acque reflue industriali. Durante controlli mirati alla tutela ambientale, sono emerse irregolarità che hanno portato all’intervento, evidenziando l’impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro i reati ambientali nella zona.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, congiuntamente ai militari della locale Stazione, nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertĂ un 40enne del posto, titolare di un'attivitĂ .

