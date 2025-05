Mille articoli contraffatti a via Toledo | scatta il sequestro

Oltre mille articoli contraffatti sequestrati a Napoli durante un'operazione della Guardia di Finanza in via Toledo. Quattro persone denunciate per vendita di merce falsa, in un'azione mirata a combattere l'abusivismo commerciale e la contraffazione nel cuore della città . Un intervento importante per tutelare i consumatori e salvaguardare il ***made in Italy***.

Oltre mille articoli contraffatti sequestrati e quattro persone denunciate. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza in via Toledo, nel centro di Napoli, svolti nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta in linea con. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Mille articoli contraffatti a via Toledo: scatta il sequestro

