Milano, 23 maggio 2025 – Un uomo di circa 60 anni si è gettato nel Naviglio Grande, nel centro città, in un gesto drammatico dopo un malore. L'incidente, avvenuto alle 18.30 vicino a viale Gorizia, ha scatenato una lotta tra vita e morte. Le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre si cerca di salvare l’uomo in pericolo.

Milano, 23 maggio 2025 – Un uomo di circa 60 anni oggi, venerdì 23 maggio, si è gettato nel Naviglio Grande, in centro città, all’altezza di viale Gorizia. Tutto è successo intorno alle 18.30 di questo pomeriggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo si è improvvisamente spogliato e gettato nel corso d’acqua. L’episodio è avvenuto in una zona sempre molto frequentata e pochi istanti dopo il tuffo una piccola folla si è raccolta davanti al punto in cui il 60enne si era immerso nel Naviglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, si spoglia e si getta nel Naviglio Grande: lotta tra la vita e la morte dopo malore in acqua

