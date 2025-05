Milan senti Piccoli | L’attaccante di scorta proprio no

Roberto Piccoli, attaccante dell'Atalanta in prestito al Cagliari, ha parlato del suo possibile futuro. La punta piacerebbe anche al Milan 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Piccoli: “L’attaccante di scorta proprio no”

Cagliari, Piccoli avvisa il Napoli: "Non è ancora finita, Acerbi il più tosto". Le voci sul Milan: "Non faccio l'attaccante di scorta"

Roberto Piccoli celebra la doppia cifra, raggiungendo 10 gol in Serie A con il Cagliari, tra cui cinque di testa e uno su rigore.

Roma-Milan, guai per il tecnico: l’attaccante è a rischio

In vista del crucialissimo match tra Roma e Milan, il tecnico rossonero si trova ad affrontare un'imprevista difficoltà: uno degli attaccanti chiave è a rischio di assenza.

Cagliari, Piccoli: "Voglio fare gol al Napoli. Acerbi il difensore più tosto"

Calciomercato Milan, Piccoli in pole per l'attacco!

