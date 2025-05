Milan Pulisic cerca garanzie Tare | serve una risposta decisa!

Milan, Pulisic è stato un'altra volta tra i migliori in una stagione fallimentare. Tare e i rossoneri dovrebbero ripartire da lui 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pulisic cerca garanzie. Tare: serve una risposta decisa!

Calciomercato Milan, rinnovo Pulisic: il diavolo attende, il giocatore vuole garanzie

Il calciomercato del Milan si concentra sul futuro di Christian Pulisic, con le trattative per il rinnovo contratto che hanno subito una temporanea battuta d’arresto.

Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni

La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni.

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic!

Il Milan è stato superato dal Bologna nella finale di Coppa Italia, disputata allo stadio Olimpico. Dopo un primo tempo caratterizzato da controversie e occasioni, Ndoye ha sbloccato la partita al 53esimo, portando i rossoblù alla vittoria.

Calciomercato Milan, il top player chiede garanzie!

Milan, Pulisic al passo d’addio? L’indiscrezione preoccupa i tifosi

Proposto alla rivale, Pulisic tradisce in Serie A: Milan distrutto

