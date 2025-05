Milan nuovo affare da Manchester | il sostituto di Leao

Il Milan prepara un nuovo affare di calciomercato con Manchester per trovare il sostituto di Leao. La possibile partenza del talento portoghese apre scenari futuri ancora da definire, con un intreccio che potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera nelle prossime settimane. Tutto è in movimento mentre il club valuta le strategie per consolidare il proprio futuro.

Nuovo intreccio in casa Milan per un nuovo affare di calciomercato. Spunta l’intreccio con Leao pronto a salutare i rossoneri in estate: la mossa decisiva in ottica futura Tutto può cambiare nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro di Leao. Il talentuoso giocatore portoghese è pronto a volare in una big d’Europa senza Champions League. Una stagione completamente da dimenticare per i rossoneri: ecco la mossa decisiva in vista del futuro. Milan, nuovo affare da Manchester: il sostituto di Leao – Lapresse – calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, nuovo affare da Manchester: il sostituto di Leao

