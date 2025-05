Milan Cardinale e RedBird acquistano il Daily Telegraph | le cifre

Il fondo d'investimento americano RedBird, guidato da Gerry Cardinale, ha acquisito il Daily Telegraph, come riportato da Calcio e Finanza. L'operazione segna un'importante novità nel settore dei media, con cifre ancora non ufficiali, sottolineando l'interesse di RedBird e del cardinale milanese nel mercato dei quotidiani britannici.

Come riportato da Calcio e Finanza, il fondo d’investimento americano RedBird di Gerry Cardinale, ha acquistato il Daily Telegraph 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cardinale e RedBird acquistano il Daily Telegraph: le cifre

