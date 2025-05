Mercato Juve il club valuta due possibili reintegri per il Mondiale | potranno esserci anche loro negli Stati Uniti

La Juventus valuta due possibili reintegri in vista del Mondiale negli Stati Uniti, con la possibilità che anche loro facciano parte della spedizione tra giugno e luglio. Mentre si concentra sulla corsa al quarto posto, decisiva nella sfida contro il Venezia, il club pensa anche al futuro e alle opportunità di rinforzo.

Mercato Juve, il club valuta due possibili reintegri per il Mondiale: potranno esserci anche loro nella spedizione negli Stati Uniti tra giugno e luglio. Non solo la corsa al quarto posto, che culminerà domenica sera nella sfida da dentro o fuori in casa del Venezia. La Juventus si prepara anche per il Mondiale per Club che prenderà il via a metà giugno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il mercato Juve starebbe valutando due possibili reintegri per questa manifestazione: si tratta di Rugani e Kostic, reduci rispettivamente dai prestiti all’ Ajax e al Fenerbahce. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, il club valuta due possibili reintegri per il Mondiale: potranno esserci anche loro negli Stati Uniti

