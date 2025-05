Meloni chiama Trump | “Stiamo lavorando insieme a nuovi negoziati per l’Ucraina”

Giorgia Meloni ha confermato di aver avuto un colloquio con Donald Trump, durante il quale è stata illustrata la proposta italiana per un negoziato sulla crisi in Ucraina. La strategia prevede due fasi, con il Vaticano come possibile sede di mediazione. Kiev si dimostra aperta, mentre Mosca osserva in attesa. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa iniziativa diplomatica.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato un recente colloquio con il presidente Usa Donald Trump e illustrato la proposta italiana per un negoziato strutturato in due fasi, con il Vaticano possibile sede di mediazione. Kiev mostra apertura, Mosca resta in attesa. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Meloni chiama Trump: “Stiamo lavorando insieme a nuovi negoziati per l’Ucraina”

