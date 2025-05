Melania Trump in versione Intelligenza Artificiale | ecco cos’ha in mente la First Lady

Melania Trump ha svelato un progetto innovativo: un audiolibro narrato da una versione della sua voce creata tramite intelligenza artificiale. In un post sui social media, la First Lady americana ha annunciato l'uscita del volume, che costerà 25 dollari, intitolato "La mia storia, la mia prospettiva, la verità". Questo audace esperimento unisce tecnologia e narrazione, offrendo un nuovo modo di condividere la sua personalità e le sue esperienze.

