Medio Oriente generale Bertolini | Credo che militari israeliani eseguano ordini con riluttanza ma…

Il generale Bertolini, ex comandante del Comando operativo di vertice interforze, esprime profonda incertezza e condanna riguardo alla situazione a Gaza. Pur riconoscendo che i militari israeliani eseguono ordini, è inorridito di fronte alle atrocità, soprattutto quando coinvolgono bambini. Un intervento serio e riflessivo che evidenzia la complessità e la sofferenza del conflitto nel Medio Oriente.

A condannare i continui attacchi su Gaza e nelle zone limitrofe da parte dell'esercito israeliano è il generale Bertolini l'ex numero uno del Comando operativo di vertice interforze e di Col Moschin e Brigata Folgore è durissimo con quanto sta accadendo a Gaza da parte dell' esercito israeliano. "Quanto sta accadendo a Gaza non è concepibile e da militare resto inorridito davanti a un simile scempio, non si può accettare quando vengono coinvolti bambini, donne e anziani, ma civili. non si può andare avanti in questo modo".

Trump vola in Medio Oriente, quattro giorni di incontri tra Riad, Doha e Abu Dhabi

Donald Trump inizia oggi una storica visita in Medio Oriente, con incontri programmati tra Riad, Doha e Abu Dhabi.

La visita di Trump in Medio Oriente: importanza attuale e futura

La visita di Donald Trump in Medio Oriente segna un momento cruciale per la stabilità della regione e le sue dinamiche geopolitiche.

Un viaggio da un trilione di dollari: cosa c'è dietro la missione in Medio Oriente di Trump

Un viaggio da un trilione di dollari: la missione di Trump in Medio Oriente si concentra su accordi economici con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati.

