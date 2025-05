Mazzola | Beffa Scudetto per l’Inter? Aspettiamo a parlarne! Sulla Champions dico questo…

Sandro Mazzola commenta la beffa scudetto per l'Inter, invitando alla cautela e riflettendo sui futuri obiettivi, come la Champions. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex meraviglioso nerazzurro offre la sua prospettiva sulla stagione e il modo in cui un tifoso interista affronta momenti di sfida e speranza.

Mazzola: «Beffa Scudetto per l’Inter? Aspettiamo a parlarne! Sulla Champions dico questo.» Le parole dell’ex giocatore nerazzurro. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, la bandiera dell ‘Inter, Sandro Mazzola, ha parlato cosi: COME VIVE UN INTERISTA? – « Dovreste sapere che un interista soffre sempre, anzi a noi piace un po’ così: per questo, la nostra squadra è così speciale e diversa da tutte le altre. E allora come vivo l’attesa? Soffrendo. » COS’E’ SUCCESSO ALL’INTER- « Esatto, l’Inter è fatta così: quest’anno può vincere tutto e non può vincere niente, ma bisogna amarla lo stesso. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mazzola: «Beffa Scudetto per l’Inter? Aspettiamo a parlarne! Sulla Champions dico questo…»

Approfondisci con questi articoli

Inter, che beffa: la Lazio la raggiunge al 90'. Napoli, pari a Parma e scudetto a un passo ?Le altre: Juve e Roma ok, il Milan cade

L’Inter si illude con un successo momentaneo, ma Pedro su rigore permette alla Lazio di recuperare al 90’.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Moratti, venerdì prossimo compie 80 anni: «Ecco l’Inter a cui sono più affezionato; tra Champions e Scudetto dico questo»

Venerdì prossimo Massimo Moratti festeggerà il suo ottantesimo compleanno, un’occasione speciale per celebrare il legame indissolubile con l’Inter.

Cosa riportano altre fonti

Mazzola: Inter, la sofferenza è nel nostro destino. Ma fatemi felice con la Coppa; Mazzola: L'Inter merita di vincere la Champions. Inzaghi bravissimo stratega e poi tutti i giocatori...; Inter, Mazzola ci crede: Per lo Scudetto non è finita. Champions? Possiamo farcela. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mazzola: "L'Inter merita di vincere la Champions. Inzaghi bravissimo stratega e poi tutti i giocatori gli vogliono bene. Scudetto? Chissà..."

Da msn.com: Le parole di Sandro Mazzola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, tra la speranza scudetto e il sogno Champions League. Mazzola, come si vivono questi giorni intensi da interista? "Dovreste sapere ...

Lazio, ancora tu! Dal ribaltone alla beffa: l'Inter si butta via, lo scudetto ora è una chimera

msn.com scrive: Così fa male! Vero, non è ancora finita, la distanza resta inalterata ma... Fa male, molto male, perché nell'altalena incredibile della penultima giornata l'Inter è stata davanti al Napoli sino al 90e ...

L’Inter non ha perso lo scudetto per gli errori arbitrali

Segnala panorama.it: Inter-Lazio, direzione di Chiffi promossa dai vertici arbitrali: il rigore di Bisseck era chiaro. L'Inter non ha perso lo scudetto per gli arbitri, nonostante un finale di stagione intossicato dalle p ...