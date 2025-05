Mazzata Inter UFFICIALE | salta la prossima partita

L'Inter salta la prossima partita a causa di una mazzata ufficiale, creando problemi in casa nerazzurra. Con l'ultima sfida contro il Napoli, si apre la possibilità di uno spareggio, complicando ulteriormente la corsa europea e sfumando i piani delle due squadre. Una situazione inedita che potrebbe cambiare gli sviluppi della stagione.

Guai in casa nerazzurra, salterà il prossimo match: la notizia è praticamente ufficiale Ultima sfida di campionato per Inter e Napoli, ma non è detto che le partite possano terminare qui. Perché in un caso potrebbe essere possibile lo spareggio. Una situazione particolare però, perché entrambe le due squadre non dovrebbero vincere: il Cagliari dovrebbe battere il Napoli e il Como fermare l’Inter con un pareggio. Inter, assenza nella prossima gara di campionato per Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mazzata Inter, UFFICIALE: salta la prossima partita

Ufficiale, per Kalulu due giornate di squalifica. Juventus anche senza Thuram e Savona, Zaccagni salta l'Inter

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 36esima giornata di Serie A. Tra gli annunci, si segnala l'ufficiale squalifica di due giornate per Pierre Kalulu.

Adesso è ufficiale: salta il Mondiale con l’Inter

È ufficiale: l'Inter salta il Mondiale, privando Inzaghi di un elemento chiave nella corsa allo scudetto.

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio

Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

Adesso è ufficiale: salta il Mondiale con l’Inter

Segnala calciomercato.it: È arrivato un annuncio ufficiale che dovrebbe privare Inzaghi di un elemento interessante. Esposito convocato in U21 ...

Inter, che mazzata prima del derby: alla vigilia del Milan è saltata fuori la verità

rompipallone.it scrive: Alla fine però un nulla di fatto. La decisione ufficiale ha visto Inter-Roma riprogrammata per le ore 15:00 di domenica 27 aprile. La rabbia di Simone Inzaghi: per l’Inter è stata una mazzata Da qui ...

Ammonito e squalifica UFFICIALE: salta Como-Inter

Secondo passioneinter.com: Gara delicatissima a San Siro per l’Inter, che contro la Lazio prova a tenere in vita il sogno Scudetto, sperando in uno scivolone del Napoli a Parma, nella 37a giornata di Serie A. I nerazzurri ...