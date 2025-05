Maxischermi piazza Plebiscito lunghe code per accedere ai varchi | FOTO

A piazza Plebiscito, migliaia di tifosi si affollano alle lunghe code per accedere ai maxischermi, in attesa del decisivo Napoli-Cagliari. L'attesa spasmodica cresce, con immagini di folla già presenti due ore prima dell'inizio, mentre i sostenitori sperano che questa partita possa sancire lo scudetto per il Napoli. Un clima di emozione e tensione che coinvolge tutta la piazza.

Attesa spasmodica in piazza Plebiscito per Napoli-Cagliari, partita che potrebbe assegnare lo scudetto dalla squadra azzurra. Già a circa due ore dall'inizio del match erano decine di migliaia i tifosi pronti ad assistere al match dai maxischermi. Lunghe code ai varchi d'ingresso, con la.

