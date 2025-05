Mattarella | UE nostro primo orizzonte di riferimento

''L'Europa rimane il nostro primo orizzonte di riferimento e rappresenta per tutto il mondo l'esperimento di integrazione più imitato'' 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: “UE nostro primo orizzonte di riferimento”

Difesa Ue, Mattarella: in ritardo, piano Commissione primo fondamentale passo

Il Presidente Mattarella, in occasione di un incontro a Coimbra, ha sottolineato l'urgenza di un'adeguata difesa dell'Unione Europea.

Mattarella: ‘la vita del nostro Paese strettamente intrecciata all’Ue’

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’intreccio tra la vita italiana e quella dell’UE, evidenziando come la presenza italiana a Bruxelles rifletta questa stretta connessione.

Mattarella: "Preservare ideale di una Ue forte, giusta e pacifica"

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di preservare l'ideale di una Unione Europea forte, giusta e pacifica.

