Mattarella | Stragi Capaci e via D' Amelio tra le ferite più profonde della storia della Repubblica

Mattarella ricorda le stragi di Capaci e via D'Amelio, tra le ferite più profonde della storia repubblicana. Trentasette anni fa, la mafia compì attacchi sanguinari e capaci di scardinare i valori dello Stato. Ricordando le vittime, il presidente sottolinea l'importanza di continuare a combattere la criminalità, affinché il sacrificio di quei nostri eroi non sia dimenticato.

"L'attacco feroce e sanguinario che la mafia compì trentatrè anni or sono a Capaci, e che ripetè poche settimane più tardi in via D'Amelio a Palermo, costituisce una ferita tra le più profonde della nostra storia repubblicana.Il primo pensiero, commosso oggi come allora, va a chi perse la vita. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mattarella: "Stragi Capaci e via D'Amelio tra le ferite più profonde della storia della Repubblica"

Il Cnddu ricorda le stragi di Capaci e via D’Amelio e lancia l’iniziativa "Le Chiavi della Giustizia"

In occasione della Giornata Nazionale della Legalità, il Cnddu ricorda le stragi di Capaci e Via D’Amelio, simboli di una lotta contro la criminalità mafiosa.

