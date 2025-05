Mattarella | L' opera di sradicamento della mafia sia continua

L'operato della mafia, simbolizzato dalle tragiche stragi di Capaci e via D'Amelio, ha scosso profondamente la società italiana, portando a una mobilitazione collettiva contro il crimine organizzato. Queste vicende hanno evidenziato la necessità di un impegno costante e vigoroso da parte delle istituzioni e dei cittadini per sradicare la mafia, un obiettivo che richiede attenzione e determinazione continua.

AGI - Le "tragedie" di Capaci e via D'Amelio, con l'uccisione per mano della mafia dei giudici Falcone e Borsellino, "generarono una riscossa della società e delle istituzioni. L'azione stragista svelò la minaccia alla libertà di ogni cittadino. Il contrasto alla mafia si intensificò fino a scardinare le posizioni di comando dell'organizzazione criminale. 'La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio ed avrà anche una fine': questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando chiunque nella società a fare la propria parte insieme alle istituzioni, a ogni livello"...