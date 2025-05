Mattarella La Strage di Capaci è una ferita tra le più profonde della nostra storia

La strage di Capaci rappresenta una delle ferite più profonde della nostra storia repubblicana. Trenta-tre anni fa, la mafia causò morte e distruzione in un attacco feroce e sanguinario, segnando un doloroso ricordo che riempie ancora il cuore del Paese. Un ricordo di memoria e di impegno contro ogni forma di criminalità organizzata.

ROMA (ITALPRESS) – “L’attacco feroce e sanguinario che la mafia compì trentatrè anni or sono a Capaci, e che ripetè poche settimane più tardi in via D’Amelio a Palermo, costituisce una ferita tra le più profonde della nostra storia repubblicana”. E’ quanto dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci. “Il primo pensiero, commosso oggi come allora – aggiunge il Capo dello Stato -, va a chi perse la vita: Giovanni Falcone insieme a Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani. 🔗Leggi su Ildenaro.it

