Marotta | Silenzio stampa una forma di comunicazione Inzaghi? Vogliamo rinnovo!

Prima di Napoli-Cagliari, Giuseppe Marotta ha parlato di silenzio stampa e rinnovo con Inzaghi. Nel pre-partita, l’ad dell’Inter ha sottolineato l’importanza della professionalità dei giocatori e ha affrontato tematiche legate al futuro della squadra, riflettendo sulla serenità necessaria per un momento cruciale della stagione.

Giuseppe Marotta ha parlato nel pre-partita di Napoli-Cagliari, match valido per l'ultima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Giuseppe Marotta si è così espresso a DAZN prima di Como – Inter: «I calciatori sono professionisti, sanno che hanno l'obbligo di crederci. Occorre fare la nostra partita, come fatto in ogni occasione in questo Campionato. Silenzio stampa? Non voglio entrare in questo argomento, io credo che il silenzio sia anche una forma di comunicazione. Non è ora il caso di spiegare questa scelta, posso dire che abbiamo scelto di farlo perché volevamo gestire in un certo modo la tensione del momento.

